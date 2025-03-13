Двоє вогнеборців врятували з пожежі в Богородчанському районі батька і трьох дітей. ВІДЕО

У вільний від роботи час двоє прикарпатських рятувальників під час пожежі житлового будинку врятували батька та трьох дітей.

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Пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області



Так, 12 березня, двоє працівників ДСНС Прикарпаття повертаючись з роботи додому врятували з будинку, де виникла пожежа, четверо осіб, з них 3 діти.

Подія трапилася близько 19:00 в селі Хмелівка Богородчанської ТГ.На одній із вулиць виникла пожежа житлового будинку, де горіли речі домашнього вжитку. В той час, проїжджаючи поряд, рятувальники: майстер бази ГДЗС Андрій Дмитрович Черевко та старший водій Дмитро Ярославович Дем’янів побачили задимлення з горища будівлі та одразу кинулися на допомогу.

До прибуття підрозділів, на місці події, Андрій та Дмитро ліквідували пожежу первинними засобами пожежогасіння, а також вивели на свіже повітря 3-х дітей та їх батька.