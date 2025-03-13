Ми згодні на припинення вогню, але на певних умовах, – Путін. ВIДЕО

Диктатор РФ Володимир Путін оголосив, що Росія готова припинити бойові дії в Україні за умови дотримання певних вимог.

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Про це керманич РФ заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло б початкові причини цієї кризи (так Путін назвав війну, яку РФ розпочала проти України, – ред.), – сказав глава Кремля.

Він зазначив, що Росія нібито підтримує перемир’я, але “є нюанси, включно з Курською областю”.

Путін також заявив, що Україна нібито може використати перемир’я для отримання зброї чи проведення мобілізації.

“Хто віддаватиме накази на припинення бойових дій? Яка ціна цим наказам? Лінія зіткнення майже 2000 км. Хто визначить, де та хто порушив? Ми підтримуємо ідею припинення вогню. Але є питання, які ми маємо обговорити, і думаю, що нам потрібно з американськими партнерами переговорити, можливо, з президентом Трампом телефоном поговорити”,- сказав російський диктатор.

Також Путін заявив, що хоче гарантій, що під час перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю.