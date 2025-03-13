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На Прикарпатті приступили до весняного обслуговування доріг
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті приступили до весняного обслуговування доріг

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 19:37
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На Івано-Франківщині розпочали підготовку до весняного обслуговування доріг державного значення.

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Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Дорожники виконують такі роботи:

  • ліквідовують аварійні ями
  • оновлюють дорожні знаки і ремонтують бар’єрне огородження;
  • прибирають з проїзної частини автошляхів залишки протиожеледних матеріалів, очищують водовідвідні лотки.
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Робітники також покращують видимість технічних засобів організації дорожнього руху:

  • очищують від бруду дорожні знаки, бар’єрне огородження та напрямні пристрої;
  • видаляють та прибирають порослі;
  • прибирають сміття у смугах відведення автодоріг, автопавільонах і майданчиках відстою.

До слова, дорожники працюють на найпріоритетніших маршрутах державного значення, якими відбувається доставка вантажів гуманітарного та оборонного значення.

Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними поблизу ділянок, де працює дорожня техніка.