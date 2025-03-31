З початку року 207 прикарпатців отримали мікрогранти в рамках проєкту “Власна справа”

У рамках програми «Власна справа», яка є однією зі складових проєкту «єРобота», від початку року 207 жителів Прикарпаття, в тому числі 8 внутрішньо переміщених людей, отримали позитивне рішення щодо надання мікрогранту.

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За умовами програми згодом вони створять 345 робочих місць.

Також підприємці або ті люди, які мають намір започаткувати власну справу, можуть отримати до 250 тис. грн, повідомила голова Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлана Онищук.

Подати заявку з бізнес-планом можна через портал Дія.

Детальна інформація щодо умов програми «Власна справа»: https://is.gd/xBaklo

Консультації – за номером телефону «гарячої лінії» – 066-655-40-33 або при зверненні до будь-якого структурного підрозділу Івано-Франківського обласного центру зайнятості чи офісу «Зроблено в Україні»: