ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув молодший сержант з Франківщини Луцик Андрій

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 17:12
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця знову прибуде в Делятинську громаду.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф

Уродженець с. Сушно Радехівського району Львівської області командир 3 відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А ХХХХ, молодший сержант Луцик Андрій Романович, 01.10.1993 р.н., вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, загинув 28.03.2025 року в районі с. Олексіївка Волноваського району Донецької області.

Скорботний кортеж прибуде в Делятин: на території Делятинської громади проживають рідні загиблого військовослужбовця – мати і сестра з сім’єю.

Про прибуття Воїна на щиті, дату і час похорону повідомлять додатково.