На війні загинув молодший сержант з Франківщини Луцик Андрій

Скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця знову прибуде в Делятинську громаду.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф

Уродженець с. Сушно Радехівського району Львівської області командир 3 відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А ХХХХ, молодший сержант Луцик Андрій Романович, 01.10.1993 р.н., вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину, проявивши стійкість та мужність, загинув 28.03.2025 року в районі с. Олексіївка Волноваського району Донецької області.

Скорботний кортеж прибуде в Делятин: на території Делятинської громади проживають рідні загиблого військовослужбовця – мати і сестра з сім’єю.

Про прибуття Воїна на щиті, дату і час похорону повідомлять додатково.