Поліція затримала франківця, який викрав автівку. ФОТО

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції розшукали викрадене авто та встановили особу зловмисника, який його привласнив.

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Фігуранта затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

30 березня, о 2 годині ночі до поліції Івано-Франківська звернувся 32-річний мешканець Городенківської територіальної громади та повідомив про викрадення свого автомобіля марки «Peugeot Partner». Він залишив свій транспортний засіб біля АЗС в обласному центрі. Чоловік вийшов на кілька хвилин у справах, а коли повернувся, авто вже не було. За словами заявника, ключі від автівки знаходилися всередині відчиненого транспортного засобу.

Невдовзі на одній із вулиць міста патрульні поліцейські виявили викрадений транспортний засіб. Самого зловмисника поліцейські затримали за місцем проживання. Ним виявився 32-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 КПК України, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.