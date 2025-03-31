



Перший Форум Доступної Іпотеки відбувся у Києві. Організований Українською фінансовою житловою компанією (Укрфінжитло) спільно з Міністерством економіки України, він зібрав урядовців, девелоперів, банкірів з усієї країни, а також міжнародні фінансові організації та ключових гравців на ринку доступної іпотеки. Зокрема обговорювалися перспективи зробити умови «єОселі» ще більш гнучкими, а відтак доступними для українців.



«єОселя» стала символом віри українців у перемогу – навіть під обстрілами, люди беруть іпотеку на 20 років у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі. Це не просто програма про житло, вона про бажання українців будувати своє майбутнє вдома», – заявила під час Форуму Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністер – Міністр економіки України.



За даними Укрфінжитла, безсумнівним лідером у реалізації квартир за програмою «єОселя» стала івано-франківська компанія blago.



«Попит на житло в рамках «єОселі», справді, є надзвичайно високим. І з кожним місяцем він зростає, – зазначає представниця компанії Вікторія Вишневська. – blago – перша девелоперська компанія, акредитована для участі в цій програмі в Івано-Франківській області. Ми здатні задовольняти потреби клієнтів завдяки швидкому будівництву без втрати якості, адже у своїй роботі застосовуємо сучасні світові технології.»



Але пільгова іпотека – це не лише про доступне житло для українців. Як було зазначено на Форумі, «єОселя» стала потужним імпульсом для української економіки в умовах повномасштабної війни. Адже розвиток житлового будівництва активізує понад 30 суміжних галузей – від виробництва будівельних матеріалів до фінансових послуг, логістики та транспорту, що, в свою чергу, позитивно впливає на зростання ВВП. Тож, на думку експертів, «єОселя» продовжить відігравати ключову роль у формуванні майбутнього українського ринку нерухомості.

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