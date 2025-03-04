Де на Прикарпатті можна безоплатно отримати слухові апарати

Мешканці Івано-Франківської області можуть безкоштовно отримати слухові апарати Oticon у двох медичних установах.

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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Слухові апарати можна отримати:

у КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (м. Івано-Франківськ, вулиця Федьковича, 91);

у КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (м. Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, 132).

У відомстві зазначають, що вже закупили 24 тисячі таких слухових апаратів, а перші 4 293 — вже розподілені по медзакладах. Понад 1 600 слухових апаратів вже видали, а 1 200 – налаштовані та встановлені пацієнтам. Також у цьому році очікуються нові постачання.

“У тендері, який провели Медичні закупівлі України, переміг Центр слухової реабілітації «Аврора». Центр «Аврора» має 20 територіальних центрів в Україні, де для всіх пацієнтів-отримувачів слухових апаратів буде безоплатного виготовлена індивідуальна вкладка та здійснене первинне налаштування апарата”, – наголосили у МОЗ.

Слухові апарати можуть отримати діти й дорослі з інвалідністю та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.

Детальніше про маршрут пацієнта за посиланням.