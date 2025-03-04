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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Запоріжжі загинув прикарпатець Олександр Гладкоскок

Автор: Lilia
04/03/2025 15:14
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Перегінська громада знову в скорботі. В небесний стрій став ще один захисник – Олександр Гладкоскок (07.04.1977-02.03.2025), житель села Небилів Калуського району на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Перегінську ТГ

Солдат, такелажник евакуаційного взводу евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А1556 загинув під час артилерійського обстрілу в районі н.п. Щербаки Запорізької області.

Герой вірно служив народу України та мужньо виконував військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність з перших днів російсько-української війни.

Схиляємо голови перед його героїзмом та приносимо щирі співчуття сім’ї, родині, друзям, знайомим та всім, хто знав Олександра.

Про час та дату прибуття тіла воїна на щиті повідомлять додатково.