Потяг, який курсує через Прикарпаття, отримав назву “Гуцульщина” та став флагманським

Поїзд №95/96 Київ – Рахів, що зупиняється в Івано-Франківську, Надвірній, Яремче, Ворохті та Татарові, став флагманом і отримав назву “Гуцульщина”.

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Це вже сьомий флагманський поїзд Укрзалізниці, повідомили пресслужба компанії у facebook.

“В переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть: нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриття на санітарні зони, кондиціонери, розетки, регулювання освітлення, розетки в купе); приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази; фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда й маршруту, – зазначають в УЗ. – Опційно флагманський поїзд також може мати: додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе); сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі; інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда; ігротеку на борту”.

Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.