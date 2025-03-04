Масштабна індексація пенсій: що зміниться для пенсіонерів з 1 березня

1 березня 2025 року в Україні відбулась масштабна індексація пенсій, вже четверта за час повномасштабної війни. Для понад 10 мільйонів українців пенсії підвищаться на 11,5%.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

Парламентарка розповіла, що точний розмір підвищення, як і завжди, визначатиметься індивідуально, але загалом становитиме до 1500 грн. Таким чином, середній розмір пенсій збільшиться на майже 2 тис. грн порівняно з 2022 роком. Олена Шуляк також нагадала, що пенсіонери віком від 70 років матимуть право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Тобто, після досягнення віку 70 років отримуватимуть 300,00 грн, після 75 років ‒ 456,00 грн, а після 80 років ‒ 570 грн.

“Для Президента Володимира Зеленського, його Офісу, Кабінету міністрів, Верховної Ради, для партії “Слуга Народу” та для всієї команди влади – дуже важливо підтримати всіх українців, які цього потребують. Саме тому в державному бюджеті на 2025 рік соціальний захист – один із головних пріоритетів”, – зазначає глава партії “Слуга Народу”.

Політикиня зазначила, що цьогоріч мають проіндексувати найнижчі пенсії, які до 2023 року під перерахунок не потрапили. Натомість підвищення найвищих пенсій обмежили 1,5 тисячами гривень для всіх отримувачів, незалежно від категорії.

Також з 1 квітня автоматично перерахують розмір виплат для пенсіонерів, які працюють. Робитимуть це з урахуванням оновленого страхового стажу.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та людям, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Олена Шуляк додала, що в бюджеті Пенсійного фонду України на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли,що вартість медикаментів в аптеках зменшиться вже з 1 березня. Ціна для сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять в ціні 20%.

Крім того, цього року відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”, за якою українці отримують медикаменти з маленькою доплатою або взагалі безкоштовно. Держава для цього виділила рекордний бюджет – 6,6 млрд грн.