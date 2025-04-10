ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?
Диван на коліщатках в темній вітальні

Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?

Автор: Ігор Василик
10/04/2025 18:11
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

VELO –  сучасний спосіб вживання нікотину для повнолітніх споживачів, який можна використовувати, якщо інше не встановлено правилами цього закладу чи перевізника в будь-якому місці*. Ці нікотиновмісні паучі   представлені  різними рівнями міцності та великим різноманіттям смаків, даючи можливість кожному знайти свій варіант. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Шукаєте, де придбати нікотиновмісні подушечки VELO? Зручний спосіб – це сайт https://myogo.com.ua, або мережі партнерів. Тут ви можете вибрати різні смаки та міцність. 

Ментолові смаки: 

  • VELO Spiffy Spearmint — поєднує солодкий присмак м’яти з крижаним відтінком ментолу. 
  • VELO Frosty Lemon — це гармонія свіжої м’яти й літньої фруктовості, де цитрусові нотки і легка прохолода ідеально збалансовані. 
  • VELO Crispy Peppermint — вирізняється інтенсивним смаком перцевої м’яти та яскраво вираженим освіжаючим післясмаком. 
  • VELO Mighty Peppermint — пропонує потужний смак перцевої м’яти з відчутною прохолодою ментолу. 
  • VELO Eucalyptus Storm — поєднує м’ятний смак із нотами евкаліпта та охолоджуючим ефектом, що забезпечує відчуття свіжості. 

Фруктові смаки: 

  • VELO Mango Flame — яскраве манго з пікантними нотами та ефектом нагрівання*****, доповнене тропічним післясмаком. 
  • VELO Breezy Mango — екзотичне поєднання стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з відтінками мандарину та маракуї. 
  • VELO Lime Flame — насичений смак лайма з пряними відтінками та ефектом нагрівання*****. 

Ягідні смаки: 

  • VELO Icy Berries — гармонійне поєднання стиглої чорниці, малини й ожини, доповнене свіжістю м’яти. 
  • VELO Blushy Berry — вирізняється ароматом стиглої полуниці, відтіненим нотами смаку свіжих сезонних ягід. 
  • VELO Groovy Grape — має насичений смак солодкого червоного винограду з яскравою виноградною ноткою. 

 Покупки через o’go  

Платформа o’go пропонує онлайн-шопінг: 

  • Асортимент нікотиновмісних паучів VELO з різними варіаціями міцностей та смаковими поєднаннями. Тим, хто тільки починає своє знайомство з VELO, краще почати пз варіанту міцності М’який. 
  • Актуальні ціни на VELO. 
  •  Безкоштовна доставка по всій території України**. 
  • Спеціальні пропозиції на VELO. 

Платформа o’go встановлює нові стандарти зручності: 

  • Зручну систему оплати з різноманітними опціями. 
  • Виключно оригінальна продукція. 

Альтернативні точки продажу  

Окрім зручного інтернет-магазину o’go, придбати нікотиновмісні подушечки VELO можна  в точках продажу партнерів по Україні: 

  • Мережі АЗС. 
  • Популярні мережеві маркети. 
  • Спеціалізовані кіоски. 

 Програма o’go Club  

Реєструючись на сайті ви можете не тільки придбати нікотиновмісні подушечки VELO, але й отримати доступ до програми лояльності o’go Сlub

  • Нарахування ХР*** за активності на сайті. 
  •  обмін XP***на  аксесуари****, сертифікати партнерів та фірмовий мерч. 

Приєднуйтесь до спільноти однодумців у  соціальних мережах та Телеграмі, щоб першими дізнаватися про події, ексклюзивні пропозиції та новини. 

*Якщо інше не встановлено внутрішніми правилами закладів або перевізників 

** У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, продаж здійснюється по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій. 

*** XP – це особисті поінти досвіду, які нараховуються учаснику за певні дії у світі o’go.’ 

**** Ця продукція призначена для використання виключно з glo™. 

***** Під нагріванням розуміється відчуття тепла і поколювання на яснах, при використанні продукції 

Попередження про здоров'я для споживачів нікотину.

Реклама