Держспецзв’язку за поданням СБУ заблокувала сайт відомої в Коломиї книгарні

2 липня Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) при Держспецзв’язку видав розпорядження за зверненням СБУ обмежити доступ до сайту магазину «Книжкова хата» у Коломиї, пише КУРС з посиланням на dev.ua.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг у технічно можливий спосіб здійснити тимчасове обмеження доступу до ресурсу Інтернету: knygy.com.ua (IP-адреса 193.42.111.67)», — ідеться в документі.

За даними Similar Web, сайт knygy.com.ua мав 44 000 відвідувачів у травні 2025 року.

Журналісти зателефонували до магазину, щоб дізнатися причину бану. Але виявилося, що там про це нічого не знають.

«Я вперше чую про це від вас», — відповів працівник магазину, на ім’я Олександр, а потім попросив надати подробиці про розпорядження, щоб потім передати цю інформацію власнику.

У розпорядженні йдеться: «…для цілей оборони та безпеки держави в умовах надзвичайної ситуації, стратегічного або воєнного стану, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 75, про звернення Служби безпеки України».

Водночас на сайті книгарні є розділ «російська література», де досі можна придбати книжки мовою держави-агресора.

Власник книгарні Іван Максимів пояснив, чому досі на сайті присутня російська література. За його словами, сайт створював син приблизно у 2000-х роках, сама книгарня працює у місті з 1985 року і розташована в історичній будівлі XIX століття.

Сайт розрахований переважно на мешканців міста, щоб вони могли бачити онлайн, які книги є в наявності та новинки. Російськомовні книги в магазині не продаються, але книги ще з 2000-х років залишаються на сайті. Тобто, можна додати нові, але не прибрати старі.

«У 2021 році син з родиною переїхав до США. З того часу сайтом займаюся я, але не знаю, як видалити ті книги звідти. У мене вже такий вік — майже 70 років. Навіть якщо книги продані чи відсутні, вони можуть бути на цьому сайті. Ну як у Коломиї російські книги?! Тепер я буду звертатися до сина, щоб видалити ці книги з сайту. Він багато працює, але, сподіваюсь, знайде час, щоб це виправити або навчить мене, як їх прибрати», — розповів Іван Максимів.

Також власник книгарні буде звертатися до відповідних держорганів для розв’язання цього питання.