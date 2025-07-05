Як правильно діяти, якщо дитину покусали комахи. Поради лікаря 

Чим саме укуси комах небезпечні для здоров’я дитини та що робити, якщо малюк скаржиться на біль та свербіж в ділянці укусу? Що в першу чергу мають зробити батьки, якщо дитину вкусила комаха та які симптоми вказують на те, що варто негайно звернутися за медичною допомогою? На ці та інші питання читачам Правда.іф відповідає лікар-педіатр медичного центру VISE clinic Вікторія Вихованець.

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Найчастіше в літню пору року дітей кусають комарі, мурахи, мошки, оси, бджоли та шершні. Укуси деяких з них можуть викликати серйозну алергію.

Якщо місцеві алергічні реакції не несуть загрози для життя дитини, то системні гострі алергічні реакції, такі як анафілаксія, генералізована кропив’янка та набряк Квінке можуть становити пряму загрозу для життя дитини.

«Вторинні ускладнення можуть виникати внаслідок розчухування місця укусу. Діти розчухують ранку, заносять в неї інфекцію і відбувається вторинне інфікування (проявляється посиленням почервоніння, набряку та болю, появою гнійних виділень), яке теж потребує специфічного лікування», – наголошує Вікторія Вихованець.

Лікарка пояснює: місцевими реакціями на укус комахи найчастіше є набряк, почервоніння, свербіж у місці укусу, можуть бути висипання у вигляді пухирців, рідше біль та печіння.

А от симптоми, при яких варто без зволікання звернутися за лікарською допомогою, це набряк губ і язика, набряки в ділянці обличчя, у дитини може змінюватися голос – стає хриплим, першіння та неприємні відчуття у горлі, дитині важко ковтати, у неї затруднене дихання, може з’являтися задишка, можуть виникнути генералізовані висипання по всьому тілу. Також до цих симптомів відносяться нудота, блювота, діарея, запаморочення, втрата свідомості, падіння артеріального тиску. Оце ті ознаки, з якими слід негайно звертатися за медичною допомогою. Вони становлять пряму загрозу для життя!

Щоб уберегти себе і своїх рідних від укусів комах, слід обов’язково користуватися репелентами. Це засоби, які відлякують комах, але варто обов’язково звертати увагу на вік дитини, так як репеленти мають свої вікові обмеження щодо використання і на це потрібно зважати.

Вікна приміщення варто закривати москітними сітками, щоб комахи не потрапляли всередину житла. Якщо ми говоримо про вулицю, прогулянки у лісі, парку, треба прикривати відкриті ділянки тіла, віддати перевагу не шортикам, а штанцям, не футболкам, а одягу з довгими рукавами.

«Місце укусу потрібно промити водою або ще краще – водою з милом. Для зменшення неприємних відчуттів, свербежу на місце укусу накласти холодний компрес або лід (через тканину). Якщо дитина все ж таки розчухала місце укусу, то цю ділянку варто додатково обробити антисептиком, щоб попередити інфікування. І надалі, щоб полегшити свербіж, можна місцево використовувати спеціальні препарати у вигляді лосьйонів, гелю або крему з каламіном, антигістамінними засобами для місцевого застосування. Вони полегшують місцеві прояви. При вираженому свербежі у дітей доцільно використовувати антигістамінні препарати перорально (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратидин у віковому дозуванні). Якщо сильно виражена місцева реакція, можна використовувати коротким курсом легкі топічні стероїди, наприклад, гідрокортизонову мазь», – розповідає медик.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/ukusy_komah/