Дубовецька громада з Франківщини, кожну десяту гривню з доходів спрямувала на підтримку військових та їхніх сімей

У 2024 році Дубовецька громада на Івано-Франківщині понад 10% від дохідної частини бюджету спрямувала на потреби оборони, підтримку військових та їхніх сімей. Це понад 8,3 млн грн, пише КУРС.

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Про це повідомив голова громади Павло Андрусяк у рамках престуру в громаду, який організувало Івано-Франківське регіональне відділення «Асоціації міст України».

За словами Андрусяка, минулого року дохід громади становив приблизно 83 млн грн. З них 2,5 млн грн громада скерувала на закупівлю обладнання для військових частин. Ще 1,1 млн грн становили субвенції – безпосередні перекази частинам для власних потреб.

Значну увагу в громаді приділяють і підтримці родин військовослужбовців – у 2024 році виділили 3,85 млн грн. З них понад 1,5 млн грн – на проходження опалювального сезону.

«Ми даємо сім’ям військовослужбовців по 5 тис. грн на проходження опалювального сезону. Тобто вони можуть розрахуватися за дрова, електроенергію, газ – за все, чим користуються», – пояснив Андрусяк.

Також у громаді виплачується одноразова допомога військовим до Дня Незалежності. А також виділяються кошти на лікування, реабілітацію, похорони тощо.

З початку повномасштабної війни працівники бюджетних установ громади щомісяця переказують одноденний заробіток на підтримку ЗСУ.

«Я говорю про всіх, хто отримує зарплату з бюджету. Тобто це освітяни, медики, соціальні працівники – всі перераховували одноденні заробіток на підтримку Збройних сил України. Минулого року вийшло 870 тис. грн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – 2,6 млн грн», – наголосив Павло Андрусяк.

За його словами, Дубовецька громада втратила на війні вже 34 воїнів, один – перебуває в полоні, 15 – зникли безвісти. Наразі службу проходять 387 військовослужбовців.