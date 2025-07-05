Скільки коштує навчання в університетах Івано-Франківська для вступників 2025 року

У 2025 році ціни на навчання у прикарпатських університетах зросли. Це пов’язано з урядовими вимогами привести оплату за контракт до рівня фактичних витрат на підготовку одного студента-бюджетника, пише Ратуша.
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Ми проаналізували, скільки доведеться заплатити за перший рік навчання у трьох провідних вишах Івано-Франківська:
- Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (ПНУ)
- Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ)
- Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ)
Прикарпатський національний університет: гуманітарні науки та мистецтво
Ціни у ПНУ залежать від обраної спеціальності. Найдорожчими у 2025/2026 навчальному році є гуманітарні та мистецькі напрями.
Найдорожчими спеціальностями є філологія (англійська мова) – 42 700 грн/рік, музичне мистецтво – 41 900 грн, психологія, право, правоохоронна діяльність – 41 300 грн та образотворче мистецтво та реставрація – 40 300 грн.
Найдоступніші напрями:
- Середня освіта (математика, фізика, біологія, хімія, інформатика, географія) – від 33 600 грн;
- Професійна освіта – 33 600 грн.
Середня вартість таких популярних спеціальностей, як економіка, менеджмент, політологія чи журналістика — близько 39 700 грн/рік.
Найпопулярнішими напрямами у 2024 році були:
- Психологія — 1554 зарахованих студентів;
- Філологія — 1081;
- Менеджмент — 988.
ІФНТУНГ – технічна освіта з доступною вартістю
Тут встановлена уніфікована система розрахунку оплати для технічних спеціальностей. Вартість навчання тут коливається від 28 500 до 42 630 грн, залежно від спеціальності.
Найбільшим попитом користується нафтогазова інженерія — торік її обрали майже 200 абітурієнтів.
Ціни:
- 28 500 – 42 630 грн/рік для денної форми;
- Повний курс бакалаврату (4 роки) — від 114 000 до 170 520 грн.
Найдорожчі напрями:
- Менеджмент, економіка, маркетинг, фінанси – 42 630 грн/рік;
- Туризм, публічне управління – 42 630 грн/рік.
Найдешевші:
- Машинобудування, прикладна механіка, автоматизація – від 28 500 грн;
- Геодезія, землеустрій, гірництво, електроенергетика – 34 000–35 000 грн.
Найпопулярніші спеціальності у 2024 році:
- Нафтогазова інженерія — 197 зарахованих;
- Інженерія програмного забезпечення — 132;
- Автоматизація та робототехніка — 110.
ІФНМУ – медична освіта й не тільки
ІФНМУ спеціалізується на медичних, фармацевтичних і суміжних галузях. Але тут також є інші напрями.
Вартість за рік:
- Найдорожча спеціальність: Стоматологія (магістратура) – 63 000 грн;
- Найдешевша: Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова) – 32 000 грн.
Підсумуємо
Таким чином, у 2025 році вартість навчання у франківських вишах дещо зросла, але залишається помірною порівняно з іншими регіонами.
Вибір напряму підготовки значно впливає на ціну — гуманітарні й мистецькі спеціальності традиційно дорожчі, тоді як освітні та технічні напрями залишаються доступнішими для студентів.
Найдорожча спеціальність — Філологія (англійська мова) в ПНУ — 42 700 грн/рік. Найдешевші — технічні спеціальності в ІФНТУНГ та освітні програми ПНУ — від 28 500 до 33 600 грн/рік. Найпопулярніші напрями — психологія, менеджмент, IT та нафтогазові технології.
Відтак майбутнім вступникам варто враховувати не лише вартість, а й перспективність обраної професії.