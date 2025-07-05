Скільки коштує навчання в університетах Івано-Франківська для вступників 2025 року

У 2025 році ціни на навчання у прикарпатських університетах зросли. Це пов’язано з урядовими вимогами привести оплату за контракт до рівня фактичних витрат на підготовку одного студента-бюджетника, пише Ратуша.

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Ми проаналізували, скільки доведеться заплатити за перший рік навчання у трьох провідних вишах Івано-Франківська:

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (ПНУ)

(ПНУ) Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ)

(ІФНТУНГ) Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ)

Прикарпатський національний університет: гуманітарні науки та мистецтво

Ціни у ПНУ залежать від обраної спеціальності. Найдорожчими у 2025/2026 навчальному році є гуманітарні та мистецькі напрями.

Найдорожчими спеціальностями є філологія (англійська мова) – 42 700 грн/рік, музичне мистецтво – 41 900 грн, психологія, право, правоохоронна діяльність – 41 300 грн та образотворче мистецтво та реставрація – 40 300 грн.

Найдоступніші напрями:

Середня освіта (математика, фізика, біологія, хімія, інформатика, географія) – від 33 600 грн ;

; Професійна освіта – 33 600 грн.

Середня вартість таких популярних спеціальностей, як економіка, менеджмент, політологія чи журналістика — близько 39 700 грн/рік.

Найпопулярнішими напрямами у 2024 році були:

Психологія — 1554 зарахованих студентів; Філологія — 1081; Менеджмент — 988.

ІФНТУНГ – технічна освіта з доступною вартістю

Тут встановлена уніфікована система розрахунку оплати для технічних спеціальностей. Вартість навчання тут коливається від 28 500 до 42 630 грн, залежно від спеціальності.

Найбільшим попитом користується нафтогазова інженерія — торік її обрали майже 200 абітурієнтів.

Ціни:

28 500 – 42 630 грн/рік для денної форми;

для денної форми; Повний курс бакалаврату (4 роки) — від 114 000 до 170 520 грн.

Найдорожчі напрями:

Менеджмент, економіка, маркетинг, фінанси – 42 630 грн/рік ;

; Туризм, публічне управління – 42 630 грн/рік.

Найдешевші:

Машинобудування, прикладна механіка, автоматизація – від 28 500 грн ;

; Геодезія, землеустрій, гірництво, електроенергетика – 34 000–35 000 грн.

Найпопулярніші спеціальності у 2024 році:

Нафтогазова інженерія — 197 зарахованих; Інженерія програмного забезпечення — 132; Автоматизація та робототехніка — 110.

ІФНМУ – медична освіта й не тільки

ІФНМУ спеціалізується на медичних, фармацевтичних і суміжних галузях. Але тут також є інші напрями.

Вартість за рік:

Найдорожча спеціальність: Стоматологія (магістратура) – 63 000 грн ;

Стоматологія (магістратура) – ; Найдешевша: Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова) – 32 000 грн.

Підсумуємо

Таким чином, у 2025 році вартість навчання у франківських вишах дещо зросла, але залишається помірною порівняно з іншими регіонами.

Вибір напряму підготовки значно впливає на ціну — гуманітарні й мистецькі спеціальності традиційно дорожчі, тоді як освітні та технічні напрями залишаються доступнішими для студентів.

Найдорожча спеціальність — Філологія (англійська мова) в ПНУ — 42 700 грн/рік. Найдешевші — технічні спеціальності в ІФНТУНГ та освітні програми ПНУ — від 28 500 до 33 600 грн/рік. Найпопулярніші напрями — психологія, менеджмент, IT та нафтогазові технології.

Відтак майбутнім вступникам варто враховувати не лише вартість, а й перспективність обраної професії.