Болехів висунув умову Долині щодо водопостачання: співпраця можлива лише після ремонту мереж

Болехівська міська рада офіційно заявила про свою готовність співпрацювати з Долинським комунальним підприємством “Водоканал”, але висунула чітку умову: мережі приймуть на баланс лише після проведення капітального ремонту зношених водопровідних мереж.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Цю позицію озвучили під час громадських обговорень 3 липня, йдеться у повідомленні Болехівської міськради, інформує Бліц-Інфо.

Наголошується, що основною проблемою залишається критичний стан водопровідних мереж. За словами міського голови Яцинина, втрати води у системі сягають до 80% через її повну зношеність.

“Якщо у такому стані мережі будуть передані на баланс Болехівської міської ради, і ми забезпечуватимемо постачання, орієнтовний тариф становитиме приблизно 106 грн за 1 м³ води,” – наголосив Яцинин. – “Тому першочерговим кроком має бути приведення мереж до нормального стану, і лише після цього — їх передача на баланс громади.”

Іван Яцинин також повідомив, що Болехівська міська рада вже звернулася до суду та Антимонопольного комітету задля врегулювання ситуації. Він підкреслив, що Болехівська міська рада не має жодної заборгованості перед КП “Водоканал”, що підтверджено судовим рішенням, а всі платежі за водопостачання здійснюються мешканцями напряму постачальнику.

Історія конфлікту

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року долинський “Водоканал” мав здійснювати постачання води лише до “точок розмежування” на межі громад. Подальше забезпечення водою на своїх територіях мало стати відповідальністю Болехівської, Вигодської та Моршинської громад.

Однак, Болехівська та Вигодська громади звернулися з проханням відтермінувати цей процес до 1 березня 2025 року, посилаючись на технічну неготовність. Долинський “Водоканал” пішов назустріч, проте згодом констатував відсутність значних зрушень у підготовці з боку сусідів.

Ситуація загострилася, коли влада Болехова звинуватила Долинський “Водоканал” у припиненні водопостачання шляхом опломбування вводів, назвавши такі дії незаконними та недоречними в умовах воєнного стану. Болехівська міська рада навіть звернулася до Антимонопольного комітету, звинувачуючи “Водоканал” у зловживанні монопольним становищем.

Долинська міська рада чотири рази переносила терміни, намагаючись знайти спільну мову та надати можливість сусідам підготуватися до змін.

Вигодська територіальна громада зробила крок до врегулювання. 27 лютого 2025 року вона прийняла мережі водопроводів у свою комунальну власність та внесла зміни до статуту свого КП “Вигодський комбінат комунальних підприємств”. Це стало сигналом готовності самостійно обслуговувати свої мережі.

Аналогічно, з 1 квітня 2025 року Комунальне підприємство “Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради” взяло на себе відповідальність за подачу води кінцевим споживачам на території Моршинської громади. До 31 березня 2025 року включно водопостачання до Моршина здійснював Долинський “Водоканал”.

Після тривалих переговорів, Болехівський міський голова підписав угоду. З 1 травня 2025 року КП “Водоканал” Долини почало подавати воду до межі громад, а подальше водопостачання кінцевим споживачам на території Болехівської громади здійснюється підприємством, визначеним Болехівською міською радою. До 30 квітня 2025 року включно водопостачання здійснював Долинський “Водоканал”. Завершальним кроком стало те, що з 5 травня 2025 року КП “Вигодський комбінат комунальних підприємств” повністю взяло на себе відповідальність за водопостачання на території Вигодської громади, купуючи воду у Долини до “точки розмежування”.

30 червня мер Долини Іван Дирів заявив, що Болехівська міська рада не виконала рішення комісії ТЕБ та НС, щоб погасити до 30 червня борги за воду перед КП «Водоканал». У Долинській міськраді попередили, що водоканал перекриє воду, якщо не погасять борги.

Раніше Бліц-Інфо повідомляв, що 17 червня, КП “Водоканал” Долинської міської ради припинило водопостачання для користувачів з Болехівської громади через борги.

Після вимкнення води у РДА відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на якому водоканал зобовʼязали відновити водопостачання, а голову Болехівської міської ради Івана Яцинина невідкладно вирішити питання водопостачання у громаді та погасити заборгованість за надані послуги водопостачання до кінця місяця відповідно до укладеного договору.