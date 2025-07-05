Комбриг 25-ї бригади Михайло Крижанівський з Франківщини зберігає переписки із загиблими і плаче, коли втрачає ВІДЕО

25 бригада Національної гвардії України, яка носить ім’я легендарного Аскольда, сьогодні стоїть на захисті не лише столиці, а й усієї країни. Її командир, полковник Михайло Крижанівський, який родом з Івано-Франківської області, відверто розповів про свій шлях та службу підлеглих.

Полковник Крижанівський поділився, як навчання у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї сформувало його самостійність та характер. Він пояснив, чому обрав саме Національну гвардію, адже “мої війська завжди виконували бойові задачі, навіть у мирний час, і будуть виконувати, не дивлячись на те, що буде далі”, інформує Бліц-Інфо.

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Найдраматичнішою історією на війні командир називає втрату солдатів і друзів.

“Прощатись найважче”, – зізнається полковник, зазначаючи, що досі зберігає всі повідомлення від загиблих, хоча відповіді вже ніколи не отримає.

На питання “Чи плачуть командири?”, відповідає: “Всі плачуть. Я плакав, коли втрачав, але ніколи ніхто не бачив”. Його мотивація продовжувати боротьбу – це дисципліна та розуміння того, що “ворог ще є”, і “за їхню смерть противник повинен заплатити”.

25 бригада Нацгвардії далеко не лише охороняє об’єкти. Полковник Крижанівський наголошує, що з початком повномасштабного вторгнення бригада брала участь у боях за Київ, на Харківському, Бахмутському, Покровському та Сіверському напрямках. Її повноваження розширилися, включаючи прикриття повітряного простору та бойові дії на сході. Система підготовки у Нацгвардії завжди була на високому рівні, адаптована до сучасних умов загальновійськової тактики.

Командир категорично заявляє про необхідність відмови від усього російського, адже це “вірус, який знищує нас”. Він також торкнувся теми російськомовних військових на фронті, зазначивши, що їм “дозволено більше, тому що вони ведуть війну”, тоді як ті, хто в тилу, не мають права диктувати, якою мовою говорити. Полковник розповів про запроваджені традиції: щоденне вшанування пам’яті Героїв та виконання Гімну України, навіть на блокпостах.

Принципи лідерства полковника Крижанівського – це організаторські здібності, простота, розуміння людей та здатність розділяти службу й особисте. Він вірить у лідерство на власному прикладі: “Солдат… повинен бути впевненим, що командир… прийде до них в разі чого… якщо командир каже, що це можна зробити, то це можна зробити, але солдат повинен розуміти, що командир це сам може зробити”.

Щодо майбутнього, командир переконаний, що роль Національної гвардії після перемоги лише розшириться, і вона завжди буде готова до захисту суверенітету країни. Водночас, він висловлює непопулярну думку, що суспільство не змінить свого ставлення до військових після війни, і українці самі винні в теперішніх проблемах, бо “не будували свою країну” після 1991 року.

“Я розумію, що так буде”, – каже він про можливе відчуження ветеранів.

Полковник Крижанівський пишається своїм сином, хлопцями, які воюють, батьками та друзями. Він продовжує щоденну “монотонну роботу”, не шукаючи піару, але будує потужну боєздатну бригаду, яка активно використовує сучасні технології, включаючи БПЛА.

Повну розмову про нелегкі будні, особисті переживання та погляди полковника Михайла Крижанівського дивіться у відео.