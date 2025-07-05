Жителів Франківщини закликають реєструватися на забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»

У суботу 30 серпня, в Україні та за її межами відбудеться щорічний Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Реєстрація стартує у липні

Захід присвячений вшануванню пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України та приурочений до Дня пам’яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Про це повідомила Івано-Франківської ОДА, інформує своїх яитачів новинний ресурс Правда іф.

Цьогоріч забіг відбудеться у гібридному форматі — долучитися можуть усі охочі незалежно від місця перебування, у будь-якому куточку країни чи світу. Учасники матимуть змогу обрати одну з дистанцій: 2 км, 5 км або 10 км.

Кожен бігтиме свою дистанцію на честь конкретного Героя чи Героїні — рідної людини, знайомого або того, чия історія торкнулася серця.

Реєстрація розпочнеться з 10 липня.