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Жителів Франківщини закликають реєструватися на забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Жителів Франківщини закликають реєструватися на забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»

Автор: Ігор Василик
05/07/2025 21:31
ДІМ РІА
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У суботу 30 серпня, в Україні та за її межами відбудеться щорічний Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

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Реєстрація стартує у липні

Захід присвячений вшануванню пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України та приурочений до Дня пам’яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Про це повідомила Івано-Франківської ОДА, інформує своїх яитачів новинний ресурс Правда іф.

Цьогоріч забіг відбудеться у гібридному форматі — долучитися можуть усі охочі незалежно від місця перебування, у будь-якому куточку країни чи світу. Учасники матимуть змогу обрати одну з дистанцій: 2 км, 5 км або 10 км.

Кожен бігтиме свою дистанцію на честь конкретного Героя чи Героїні — рідної людини, знайомого або того, чия історія торкнулася серця.

Реєстрація розпочнеться з 10 липня.

Біжу за героїв України з прапором.