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Десятеро учнів з Коломийщини набрали по 200 балів на НМТ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Десятеро учнів з Коломийщини набрали по 200 балів на НМТ

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 17:17
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Десять випускників навчальних закладів Коломийської громади набрали по 200 балів.

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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, пише Правда.

«Червень видався спекотним не лише через погоду – гаряче було й на майданчиках Національного мультипредметного тесту. Серед тих, хто здобув омріяні 200 балів, – десятеро коломийських випускників. Вони – наша гордість, наша надія, наше майбутнє».

  • Яремчук Ольга – 200 балів з української мови, Коломийська гімназія імені М. Грушевського
  • Федюк Іван – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №1 ім. В. Стефаника
  • Бурдельний Даниїл – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №1 ім. В. Стефаника
  • Гнатюк Тетяна – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №8
  • Глушков Олексій – 200 балів з англійської мови та історії України, Коломийський Ліцей №4 ім. С. Лисенка
  • Гринюк Владислава – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №4 ім. С. Лисенка
  • Семків Павло – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9
  • Антоненко Ангеліна – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9
  • Федюк Анастасія – 200 балів з біології, Коломийський Ліцей №9
  • Чуклова Аліса – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9