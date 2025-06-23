Десятеро учнів з Коломийщини набрали по 200 балів на НМТ

Десять випускників навчальних закладів Коломийської громади набрали по 200 балів.
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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, пише Правда.
«Червень видався спекотним не лише через погоду – гаряче було й на майданчиках Національного мультипредметного тесту. Серед тих, хто здобув омріяні 200 балів, – десятеро коломийських випускників. Вони – наша гордість, наша надія, наше майбутнє».
- Яремчук Ольга – 200 балів з української мови, Коломийська гімназія імені М. Грушевського
- Федюк Іван – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №1 ім. В. Стефаника
- Бурдельний Даниїл – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №1 ім. В. Стефаника
- Гнатюк Тетяна – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №8
- Глушков Олексій – 200 балів з англійської мови та історії України, Коломийський Ліцей №4 ім. С. Лисенка
- Гринюк Владислава – 200 балів з англійської мови, Коломийський Ліцей №4 ім. С. Лисенка
- Семків Павло – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9
- Антоненко Ангеліна – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9
- Федюк Анастасія – 200 балів з біології, Коломийський Ліцей №9
- Чуклова Аліса – 200 балів з математики, Коломийський Ліцей №9