Десятеро учнів з Коломийщини набрали по 200 балів на НМТ

Десять випускників навчальних закладів Коломийської громади набрали по 200 балів.

Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, пише Правда.

«Червень видався спекотним не лише через погоду – гаряче було й на майданчиках Національного мультипредметного тесту. Серед тих, хто здобув омріяні 200 балів, – десятеро коломийських випускників. Вони – наша гордість, наша надія, наше майбутнє».