Вісім воїнів з ампутаціями підкорили Говерлу

Вчора, 22 червня, вісім військовослужбовців на протезах із центру реабілітації Tytanovi зійшли на Говерлу разом з альпіністкою та волонтеркою Тетяною Яловчак.

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Ідею зійти на Говерлу підкорювачці семи найбільших вершин світу Тетяні Яловчак запропонували самі військові, коли вона виступала у реабілітаційному центрі після сходження на Кіліманджаро, пише Суспільне.

“Питають: “Коли ми, Тетяно, підемо хоча б у Карпати?” Я говорю: “Звісно, підемо”, — пригадує альпіністка.

З її слів, з організацією походу допомогла Федерація боксу України. Вранці 22 червня вісім військових з повною або частковою ампутаціями ніг разом з Тетяною Яловчак і ще двома учасниками почали сходження на Говерлу.

“Один хлопець піднявся на милицях, у нього ще немає протеза. В іншого — ампутація вище коліна, він на протезі. Є ще воїн із остеоінтеграцією, яка коштує 1 мільйон гривень. Тобто у нього — титановий штир у кістці. Це, мабуть, перше таке сходження на Говерлу”, — каже Тетяна Яловчак.

Учасники походу поділилися враженнями від підкорення Говерли. Поспілкуватися з ними вдалося на спуску вершини.

Давид Юнг: “Дуже круто, що піднялися, потішили самі себе. Взагалі — бомба”.

Руслан Гурський: “Враження зашкалюють, дуже багато емоцій. Залишилося тільки спуститися”.

Дмитро Гутник: “Найголовніше, що ми тепер можемо показати приклад іншим хлопцям, що вони також можуть це зробити, повірити в себе. Це все можливо. Відсутність якоїсь там кінцівки — це дрібниця”.

Тетяна Яловчак говорить, що сходження на Говерлу з військовими на протезах — це ще одне підтвердження того, наскільки потужними є українські військові і якою стійкою є українська нація.