Вісім воїнів з ампутаціями підкорили Говерлу

Вчора, 22 червня, вісім військовослужбовців на протезах із центру реабілітації Tytanovi зійшли на Говерлу разом з альпіністкою та волонтеркою Тетяною Яловчак.
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Ідею зійти на Говерлу підкорювачці семи найбільших вершин світу Тетяні Яловчак запропонували самі військові, коли вона виступала у реабілітаційному центрі після сходження на Кіліманджаро, пише Суспільне.
“Питають: “Коли ми, Тетяно, підемо хоча б у Карпати?” Я говорю: “Звісно, підемо”, — пригадує альпіністка.
З її слів, з організацією походу допомогла Федерація боксу України. Вранці 22 червня вісім військових з повною або частковою ампутаціями ніг разом з Тетяною Яловчак і ще двома учасниками почали сходження на Говерлу.
“Один хлопець піднявся на милицях, у нього ще немає протеза. В іншого — ампутація вище коліна, він на протезі. Є ще воїн із остеоінтеграцією, яка коштує 1 мільйон гривень. Тобто у нього — титановий штир у кістці. Це, мабуть, перше таке сходження на Говерлу”, — каже Тетяна Яловчак.
Учасники походу поділилися враженнями від підкорення Говерли. Поспілкуватися з ними вдалося на спуску вершини.
Давид Юнг: “Дуже круто, що піднялися, потішили самі себе. Взагалі — бомба”.
Руслан Гурський: “Враження зашкалюють, дуже багато емоцій. Залишилося тільки спуститися”.
Дмитро Гутник: “Найголовніше, що ми тепер можемо показати приклад іншим хлопцям, що вони також можуть це зробити, повірити в себе. Це все можливо. Відсутність якоїсь там кінцівки — це дрібниця”.
Тетяна Яловчак говорить, що сходження на Говерлу з військовими на протезах — це ще одне підтвердження того, наскільки потужними є українські військові і якою стійкою є українська нація.
“Цей проєкт — для того, щоб наші хлопці один одного мотивували, надихали. Нам кажуть: “Зараз ми привеземо американця, француза, і він вам буде розповідати, як треба реабілітуватися”. А я кажу: “Нам треба створювати наших зірок”, — сказала альпіністка.