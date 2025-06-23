На Прикарпатті помітили футуристичний пікап Tesla Cybertruck

На вулицях Коломиї помітили Tesla Cybertruck, який може буксирувати вантажі до 6350 кілограмів.
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Повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає Правда.іф.
“Tesla Cybertruck помітили в Коломиї.
Зізнавайтесь, чия?” – йдеться у дописі
Tesla Cybertruck – це електричний пікап, розроблений компанією Tesla, який вирізняється футуристичним дизайном і міцною конструкцією. Він має запас ходу до 800 км на одному заряді і здатний розганятися до 100 км/год за 3,1 секунди. Cybertruck також має адаптивну пневматичну підвіску, що дозволяє регулювати дорожній просвіт, і може буксирувати вантажі вагою до 6350 кг
Основні характеристики Tesla Cybertruck:
- Дизайн: Екстер’єр у стилі кіберпанк з кузовом з надміцної сталі.
- Запас ходу: До 800 км на одному заряді.
- Розгін: Від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди.
- Вантажопідйомність: Близько 1,6 тонни.
- Буксирувальна здатність: До 6350 кг.
- Підвіска: Адаптивна пневматична підвіска.
- Кузов: Монолітний екзоскелет, виготовлений з надміцної сталі.
- Скло: Броньоване скло, стійке до ударів.
Додаткові особливості:
- Cybertruck має великий вантажний відсік та передній багажник.
- Електромобіль оснащений потужною трансмісією та низькою точкою центру ваги, що забезпечує відмінну тягову потужність.
- Cybertruck сумісний із зарядними станціями Tesla Supercharger.
- В Україні вже виставлено на продаж один екземпляр Tesla Cybertruck.
Важливо відзначити, що через свої розміри та вагу, Cybertruck може потребувати водійське посвідчення категорії C у Європі, що може вплинути на його популярність на цьому ринку