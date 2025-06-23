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На Прикарпатті помітили футуристичний пікап Tesla Cybertruck

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 18:22
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На вулицях Коломиї помітили Tesla Cybertruck, який може буксирувати вантажі до 6350 кілограмів.

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Повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає Правда.іф.

“Tesla Cybertruck помітили в Коломиї.

Зізнавайтесь, чия?” – йдеться у дописі

Tesla Cybertruck – це електричний пікап, розроблений компанією Tesla, який вирізняється футуристичним дизайном і міцною конструкцією. Він має запас ходу до 800 км на одному заряді і здатний розганятися до 100 км/год за 3,1 секунди. Cybertruck також має адаптивну пневматичну підвіску, що дозволяє регулювати дорожній просвіт, і може буксирувати вантажі вагою до 6350 кг

Основні характеристики Tesla Cybertruck:

  • Дизайн: Екстер’єр у стилі кіберпанк з кузовом з надміцної сталі.
  • Запас ходу: До 800 км на одному заряді.
  • Розгін: Від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди.
  • Вантажопідйомність: Близько 1,6 тонни.
  • Буксирувальна здатність: До 6350 кг.
  • Підвіска: Адаптивна пневматична підвіска.
  • Кузов: Монолітний екзоскелет, виготовлений з надміцної сталі.
  • Скло: Броньоване скло, стійке до ударів. 

Додаткові особливості:

  • Cybertruck має великий вантажний відсік та передній багажник.
  • Електромобіль оснащений потужною трансмісією та низькою точкою центру ваги, що забезпечує відмінну тягову потужність.
  • Cybertruck сумісний із зарядними станціями Tesla Supercharger.
  • В Україні вже виставлено на продаж один екземпляр Tesla Cybertruck. 

Важливо відзначити, що через свої розміри та вагу, Cybertruck може потребувати водійське посвідчення категорії C у Європі, що може вплинути на його популярність на цьому ринку

Автомобіль зі схожим на Cybertruck дизайном біля магазину.