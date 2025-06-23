На Прикарпатті помітили футуристичний пікап Tesla Cybertruck

На вулицях Коломиї помітили Tesla Cybertruck, який може буксирувати вантажі до 6350 кілограмів.

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Повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає Правда.іф.

“Tesla Cybertruck помітили в Коломиї. Зізнавайтесь, чия?” – йдеться у дописі

Tesla Cybertruck – це електричний пікап, розроблений компанією Tesla, який вирізняється футуристичним дизайном і міцною конструкцією. Він має запас ходу до 800 км на одному заряді і здатний розганятися до 100 км/год за 3,1 секунди. Cybertruck також має адаптивну пневматичну підвіску, що дозволяє регулювати дорожній просвіт, і може буксирувати вантажі вагою до 6350 кг

Основні характеристики Tesla Cybertruck:

Дизайн: Екстер’єр у стилі кіберпанк з кузовом з надміцної сталі.

Екстер’єр у стилі кіберпанк з кузовом з надміцної сталі. Запас ходу: До 800 км на одному заряді.

До 800 км на одному заряді. Розгін: Від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди.

Від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди. Вантажопідйомність: Близько 1,6 тонни.

Близько 1,6 тонни. Буксирувальна здатність: До 6350 кг.

До 6350 кг. Підвіска: Адаптивна пневматична підвіска.

Адаптивна пневматична підвіска. Кузов: Монолітний екзоскелет, виготовлений з надміцної сталі.

Монолітний екзоскелет, виготовлений з надміцної сталі. Скло: Броньоване скло, стійке до ударів.

Додаткові особливості:

Cybertruck має великий вантажний відсік та передній багажник.

Електромобіль оснащений потужною трансмісією та низькою точкою центру ваги, що забезпечує відмінну тягову потужність.

Cybertruck сумісний із зарядними станціями Tesla Supercharger.

В Україні вже виставлено на продаж один екземпляр Tesla Cybertruck.

Важливо відзначити, що через свої розміри та вагу, Cybertruck може потребувати водійське посвідчення категорії C у Європі, що може вплинути на його популярність на цьому ринку