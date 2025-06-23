Про відбудову і стійкість України: франківський науковець виступив у Норвегії

Підприємці, науковці, представники урядових структур та Світового банку зібралися в Norwegian Agency for Development Cooperation у Норвегії, щоб обговорити подальший шлях розвитку України.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Серед спікерів – проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Університету Короля Данила Максим Карпаш, котрий завітав на запрошення Норвезько-української торгової палати, інформує Правда.іф.
Під час зустрічі йшлося про те, що попри війну Україна вже зараз працює над майбутнім розвитком і членством в Євросоюзі. У Світовому банку навіть підрахували приблизну суму і терміни повоєнної відбудови – 524 мільярди доларів протягом наступних десяти років. Щоб акумулювати такі ресурси, необхідні зусилля міжнародної спільноти і приватних структур, які готові будуть інвестувати у відновлення українських міст, сіл, інфраструктури та економіки.
Крім того, Максим Карпаш взяв участь у зустрічі з міністеркою цифрової трансформації та державного управління Норвегії Каріанне Тунг, у круглому столі та конференції Framtidsfredag, організованих Renewable Energy Cluster. Тема його доповіді стосувалася енергетичної боротьби України. З позиції дослідника, експерта і громадянина він розповів, як освітні та медичні заклади, а також бізнес працюють в умовах постійної невизначеності. Каже, досвід України дуже цікавить норвежців, щоб виробити власні механізми стійкості.
«Було багато зустрічей і дискусій, присвячених готовності до сучасних викликів. Через територіальну близькість до російської федерації Норвегія зацікавлена в українському досвіді, зокрема, стосовно енергетичної безпеки і стійкості. У межах заходів вдалося налагодити багато контактів для можливої співпраці, в тому числі і на локальному рівні», – каже проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку УКД Максим Карпаш.