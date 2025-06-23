Про відбудову і стійкість України: франківський науковець виступив у Норвегії

Підприємці, науковці, представники урядових структур та Світового банку зібралися в Norwegian Agency for Development Cooperation у Норвегії, щоб обговорити подальший шлях розвитку України.

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Серед спікерів – проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Університету Короля Данила Максим Карпаш, котрий завітав на запрошення Норвезько-української торгової палати, інформує Правда.іф.

Під час зустрічі йшлося про те, що попри війну Україна вже зараз працює над майбутнім розвитком і членством в Євросоюзі. У Світовому банку навіть підрахували приблизну суму і терміни повоєнної відбудови – 524 мільярди доларів протягом наступних десяти років. Щоб акумулювати такі ресурси, необхідні зусилля міжнародної спільноти і приватних структур, які готові будуть інвестувати у відновлення українських міст, сіл, інфраструктури та економіки.

Крім того, Максим Карпаш взяв участь у зустрічі з міністеркою цифрової трансформації та державного управління Норвегії Каріанне Тунг, у круглому столі та конференції Framtidsfredag, організованих Renewable Energy Cluster. Тема його доповіді стосувалася енергетичної боротьби України. З позиції дослідника, експерта і громадянина він розповів, як освітні та медичні заклади, а також бізнес працюють в умовах постійної невизначеності. Каже, досвід України дуже цікавить норвежців, щоб виробити власні механізми стійкості.