Встановлено осіб, причетних до побиття військовослужбовця “Азову” в Івано-Франківську

Поліція Прикарпаття встановила осіб, причетних до побиття Андрія Кориневича в Івано-Франківську

Правоохоронці з’ясували, що до інциденту причетні двоє чоловіків 25 та 24 років, передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Нагадаємо, що 13 червня на вулиці Галицькій зловмисники напали на 33-річного військовослужбовця, який перебував у відпустці поза службою. Нападники були одягнені в темний одяг: один — у кепці, інший — у панамці.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччях тощо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень. Місце перебування фігурантів встановлене. Наразі тривають подальші слідчі дії.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Що відомо про Андрія Кориневича

Андрій Кориневич на позивний Корінь — родом зі Стрия, що на Львівщині. У січні 2015 року чоловік мобілізувався у військо — пішов служити в бригаду “Азов”. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ боронив Маріуполь.

З “Азовсталі” Андрій Кориневич потрапив у російський полон, був в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з російської неволі, лікування та реабілітації — 1 січня 2023 року — “Корінь” знову повернувся на військову службу в “Азов”. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку.

Андрій Кориневич на акції в підтримку військовополонених у Франківську

З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом в Івано-Франківській області.