Руслан Марцінків прозвітував перед Івано-Франківською громадою

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував перед громадою про зроблене у першій половині 2025 року.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Попри складні виклики воєнного часу, наша громада продовжує працювати, підтримувати, допомагати й розвиватися.

Найголовніші пріоритети для нас залишаються незмінними:

-підтримка військових та їхніх родин

-пониження та доступність для людей з інвалідністю, поранених захисників

-розвиток медицини і реабілітації, модернізація лікарень і поліклінік

-надійна освіта для дітей і молоді, підтримка наших талановитих дітей, які зростають у час війни

Під час звіту міський голова відзначив героїв нашої громади:

— Медаллю «За честь та звитягу» нагороджено Ігоря Гуменяка, військового 78 батальйону 102 бригади, який перебував у російському полоні.

— Посмертну відзнаку вручено матері полеглого воїна Юрія Пицюка “Франика”, бійця 42 бригади. Йому назавжди 32 роки…

Медаллю «Творимо перемогу разом» нагороджено:

Вікторію Пицюк (Торес) — засновницю й директорку БФ “Волонтерський штаб 4.5.0”, що з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає фронту

Петра Овсянецького — члена Спілки волонтерів Прикарпаття, який здійснив понад 50 поїздок у найгарячіші точки від початку війни