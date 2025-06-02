Дітей віком 4-14 років запрошують на «День професій» у Івано-Франківську

3 червня з 11:00 по 14:00 на території Університету Короля Данила у Івано-Франківську відбудеться свято для дітей «День професій». До участі у святі запрошують дітей віком від 4 до 14 років, інформує Правда.іф.

Учасники «Дня професій» зможуть у цей день відчути себе дорослими та самостійними, обравши омріяний фах. Вони матимуть змогу отримати трудову книжку, влаштуватися на роботу, заробляти та витрачати гроші на власний розсуд. Дітям доведеться самостійно вирішувати, ким бути і яку професію з-поміж 30 презентованих обрати. Юнаки та дівчата зможуть спробувати себе у ролі поліцейських, лікарів, пожежників, журналістів, будівельників, банкірів, ІТ-фахівців, футболістів, юристів, візажистів, артистів.

Мета проведення заходу полягає в ознайомленні дітей із різними видами професій, актуалізації робітничого фаху і сприянні вподобанням дитини у визначенні майбутнього.