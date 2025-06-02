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Прикордонний пес допоміг зловити порушників, які планували втечу до Румунії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикордонний пес допоміг зловити порушників, які планували втечу до Румунії

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 14:37
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Прикордонний наряд від відділу Шибени, патрулюючи гірську ділянку кордону, зафіксував рух в бік сусідньої Румунії трьох чоловіків.

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На момент виявлення порушники перебували досить далеко від прикордонників, то ж переслідування було непростим.

Зважаючи на особливості місцевості, нелегальні туристи мали можливість сховатися, та охоронцям кордону допоміг службовий собака Юран. Пес чітко взяв слід і вивів прикордонників до місця знаходження порушників, де вони і були затримані.

Мешканці Харківської та Сумської областей мали намір незаконно потрапити до Румунії, взявши з собою все необхідне для довгої гірської подорожі та «озброївшись» електронною картою із заздалегідь прокладеним маршрутом.

Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.