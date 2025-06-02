Відомий український співак зізнався у залежностях і шокував лікуванням в реабілітаційному центрі

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, вперше заявив про лікування в реабілітаційному центрі. Пише ТСН.
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За словами виконавця, туди його привела низка життєвих проблем. Зокрема, він став почуватися зле через війну та розгубленість в творчості. Тож у результаті отримав низку залежностей, в подробиці яких вдаватися не став. Лише зазначив, що на сполох забили саме його друзі й запропонували лікування в реабілітаційному центрі. А Wellboy говорить, що й сам усвідомив потребу в госпіталізації, коли побився з військовими на початку цього року.
На щастя, тривале лікування допомогло Wellboy вийти зі скрутного становища. Тож зараз поступово він повертається до створення нових хітів. Але водночас додає, що його одужання після минулих помилок все ще триває.
“Такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потаскало. Із залежностями я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все вже класно, тому я вже повернувся в стрій, дуже радий. Воно все в моменті накопичилося: у творчості нічого нового не було, у країни такий стан і я став почуватися все гірше й гірше. Почав заганяти себе в глибоку яму. Я прийшов до тями, коли натворив вже такого… У мене і з військовими, і з блогерами були розбірки. А я був в стані, коли мене несе. Розчехлився вже у ребцентрі. Мене відвезли туди друзі”, – шокував Антон в коментарі “Світанку”.