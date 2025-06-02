В Івано-Франківському ТЦК анонсують системні зміни

Сьогодні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки проходять системні зміни – не лише за формою, а й ціннісні. За ініціативою командування Сухопутних військ ЗСУ ми посилюємо відкритість, відповідальність та довіру як ключові принципи у роботі з громадянами.

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Повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, передає Правда.іф.

Щомісяця ми публікуватимемо інфографіку про:

-кількість зафіксованих порушень із боку представників ТЦК та СП;

-кількість службових розслідувань.

“Це – не кампанія виправдань, а кампанія дії. Наша мета – показати, що зміни не лише можливі, а вони вже відбуваються. Ми визнаємо помилки та здатні їх виправляти”, – йдеться у дописі.

Так, у травні Івано-Франківський ОТЦК та СП зафіксував п’ять інцидентів щодо діяльності представників ТЦК та СП. Жодне з повідомлень про порушення не підтвердилось.

«Йдеться про випадки, що виявились фейками, перебільшеннями або елементами ворожої інформаційно-психологічної операції, – пояснюють в ТЦК та СП. – Закликаємо перевіряти джерела, не поширювати неперевірених чуток, тим самим працюючи на руку ворогу».

Також за результатами перевірок одну людину звільнено та триває одне розслідування.