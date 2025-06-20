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Діти з Гуляйполя приїхали відпочивати на Прикарпаття
Диван на коліщатках в темній вітальні

Діти з Гуляйполя приїхали відпочивати на Прикарпаття

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 10:55
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Пів сотні діток з Гуляйполя приїхали на відпочинок до «Лімниці».

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Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

Попереду — два тижні оздоровлення на Прикарпатті: свіже повітря, тиша лісу, нові знайомства і багато радості.

Дітей чекає насичене літо: ігри, мандрівки горами, цікаві заняття й вечірні активності. Усе — щоб відчути спокій, підтримку й просто побути дітьми.