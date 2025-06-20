Діти з Гуляйполя приїхали відпочивати на Прикарпаття

Пів сотні діток з Гуляйполя приїхали на відпочинок до «Лімниці».
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.
Попереду — два тижні оздоровлення на Прикарпатті: свіже повітря, тиша лісу, нові знайомства і багато радості.
Дітей чекає насичене літо: ігри, мандрівки горами, цікаві заняття й вечірні активності. Усе — щоб відчути спокій, підтримку й просто побути дітьми.