На Прикарпатті третю добу розшукують 5-річного хлопчика. ВІДЕО

Оновлена інформація щодо проведення пошуково-рятувальних робіт хлопчика який 17 червня 2025 зник у лісі поблизу села Троїця, Коломийського району.

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Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Впродовж ночі працювали 4 пошукові групи, та 20 БпЛА з тепловізорами.

Запланували обстеження в 17 зонах пошуку на площі 4379 га пішим ходом та за допомогою БпЛА. Створили 11 пошукових груп.

Додатково для подальшого розширення зони проведення пошуково-рятувальних робіт прибули гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ГУ ДСНС України у Тернопільській, Чернівецькій та Львівської та Хмельницької областей. Спеціальний авіаційний загін ДСНС України, курсанти ЛДУБЖД.

З початку проведення пошуково-рятувальних робіт обстежили близько 1798 га місцевості, з яких 1050 га — лісовий масив.

За допомогою БпЛА перевірили 2903 га території. Територія обстежується по декілька разів.

Водолази обстежили 11 водойм на площі 7450 м² та прибережної зони русла річки Прут на площі 75 га.



Психологом ГУ ДСНС в області надається психологічна допомога родичам дитини.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 296 осіб, 35 одиниць техніки, 15 БпЛА, 7 кінологів із службовими собаками. Від ДСНС 198 осіб, 22 одиниць техніки.