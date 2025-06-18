На Івано-Франківщині тривають пошуки 5-річного хлопчика, який зник у лісі. ВІДЕО

На Івано-Франківщині продовжуються пошуково-рятувальні роботи з розшуку малолітньої дитини, яка зникла у лісовому масиві поблизу села Троїця Заболотівської територіальної громади Коломийського району.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, станом на ранок 18 червня до операції залучено 318 людей та 45 одиниць техніки.

За інформацією рятувальників, обстежено близько 178 гектарів місцевості, з яких 145 гектарів становить лісовий масив. Додатково з повітря за допомогою безпілотних літальних апаратів перевірено близько 300 гектарів території. Представники ДСНС зазначають, що територія обстежується по декілька разів для максимального охоплення можливих місць перебування дитини.

На місці працюють 16 пошукових груп, серед яких група водолазно-рятувальних робіт та група гірських рятувальників, що здійснює об’їзд на квадроциклах. До пошуково-рятувальної операції на Івано-Франківщині залучено 9 безпілотних літальних апаратів та 4 кінологи з собаками.

Від Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області до операції долучилися 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 безпілотні літальні апарати, 1 кінолог з собакою та психолог для роботи з родиною зниклої дитини.

Нагадаємо, що 17 червня о 20:25 рятувальники отримали повідомлення від поліції про те, що до них звернулася жителька села Троїця із проханням допомогти розшукати її сина 2019 року народження, який зник у лісі поблизу населеного пункту.