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В Яремче з річки Прут рятувальники дістали тіло жінки. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Яремче з річки Прут рятувальники дістали тіло жінки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 15:25
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18 червня о 12:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці Прут виявлено тіло жінки.

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До обстеження водойми та підняття тіла на поверхню було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче, які підняли на берег тіло загиблої, 1970 року народження та передали працівникам поліції для встановлення обставин події.

 На Прикарпатті з початку року на водних об’єктах загинуло вже 16 людей, з них 1 дитина.

Рятувальники вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм.

В Яремче з річки Прут рятувальники дістали тіло жінки. ФОТО