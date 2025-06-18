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На війні поліг воїн з Верховинщини Юрій Юрнюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг воїн з Верховинщини Юрій Юрнюк

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 15:47
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Знову страшна звістка сколихнула Білоберізьку територіальну громаду. Захищаючи рідну землю, загинув наш земляк, відважний воїн – ЮРНЮК Юрій Ярославович.

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Юрій, уродженець села Гринява, присілок Багни, довгий час вважався безвісти зниклим, пишуть на сторінці Верховинської районної ради у Фейсбуці.

На жаль, найгірші побоювання підтвердились: 22 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області життя Героя обірвалося.

Юрій Юрнюк народився 16 лютого 1992 року в родині Ярослава Петровича та Парасковії Миколаївни Юрнюків. Здобув освіту в Яблуницькій ЗОШ І-ІІ ступенів Путильського району та Конятинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2009 році Юрій продовжив навчання у Чернівецькому профтехучилищі, де опанував спеціальність плиточника-штукатурника. До мобілізації працював водієм у різних організаціях.

Юрій був надійним товаришем, вірним другом та люблячим сином. Він мав багато захоплень: любив спорт, особливо футбол, а його улюбленим хобі була риболовля. Односельчани пам’ятають його як працьовиту людину, яка завжди була готова прийти на допомогу сусідам.

У 2024 році Юрій мобілізувався до лав Збройних Сил України, ставши санітаром-стрільцем 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 2 єгерського батальйону військової частини А4056. Воїн поклав своє життя, відстоюючи суверенітет та незалежність нашої Батьківщини.