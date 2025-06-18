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У Франківську засудили бійця “днр”, який воював на Донеччині

Автор: Оксана Марушкевич
18/06/2025 16:18
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В Івано-Франківську до 15 років ув’язнення засуджено учасника нзф, який воював на Бахмутському та Покровському напрямках.

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За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури громадянина України суд визнав винним у колабораційній діяльності та участі у терористичній організації (ч.7 ст.111-1, ч.1 ст. 258-3 КК України), пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що мешканець Донеччини, перебуваючи на тимчасово окупованій території, у вересні 2023 року добровільно вступив до незаконних збройних формувань. Він проходив військову службу у підрозділі так званої «днр» – «2 батальйоні 98 окремого стрілецького полку», повністю підконтрольному збройним силам рф.

Разом з окупантами він воював проти військовослужбовців Збройних Сил України на Бахмутському та Покровському напрямках.

“Як «навідник» кулеметного відділення взводу вогневої підтримки він перебував на позиціях та брав участь у боях в селищі Зайцеве на Донеччині.

12 березня 2024 року його перевели до так званої «114 гвардійської мотострілецької Єнакіївсько-Дунайської бригади» для виконання бойового завдання в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Вже наступного дня українські військовослужбовці взяли його у полон”, – йдеться у дописі.

На вирок суду він чекав під вартою.