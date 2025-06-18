Чому іграшка Labubu стала феноменом в усьому світі

Нова іграшка Labubu підкорює світ. Вона вже стала справжнім феноменом. Але чому цей тренд полонив серця не лише дітей, але й колекціонерів? Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Labubu (Лабубу) — це один з персонажів фантастичного всесвіту The Monsters, який був створений художником з Гонконгу Кейсеном Лунгом разом зі всесвітньо відомим брендом Pop Mart ще 2015 року. Особливу популярність він дістав після того, як Дуа Ліпа та Ріанна почали носити іграшки замість модного аксесуару.

Починаючи від 2019 року, Лабубу активно продається за межами Південної Азії. Наприклад, у Великій Британії навіть терміново зачинили магазин Pop Mart, тому що через ажіотаж почалися сварки і навіть бійки між покупцями.

Фігурка своїм виглядом нагадує поєднання казкового чудовиська та кролика. І саме своїм унікальним виглядом приваблює людей. Вона має великі очі і гострі зуби, які помітні в широкій усмішці.

Labubu важко назвати звичайною лялькою, тому що вона є символом сучасної культури колекціонування. В кожного персонажа свій зовнішній вигляд, неповторний характер і унікальний дизайн. Саме в ексклюзивності, оригінальності і обмеженому тиражу і ховається унікальність Labubu.

Маркетологи стверджують, що успіх Лабубу — у використанні так званих «сліпих коробок». Покупці отримують запечатані коробки з іграшкою всередині, не знаючи, який саме персонаж вони отримають. Тому купівля перетворилася на азартну гру, яка захопила колекціонерів і не тільки.

До України іграшки Labubu також ввезли, але в обмеженій кількості. Ціни залежать від лімітованості, але часто фігурки розкуповують ще до появи на полицях через їхню особливу популярність.

Цікаво, що західні медіа пояснюють популярність іграшки Labubu так званим терміном “kidult”.Дорослі скуповують різноманітні ляльки по всьому світу через ностальгію за власними спогадами дитинства. Так, кажуть психологи, люди тішать свою “внутрішню дитину”, а Лабубу ідеально для цього підходить. Фігурка кумедна, пухнаста і, найголовніше, її можна колекціонувати. А саме це визначає 90-ті та початок 2000-х років, на які припало дитинство міленіалів. Вони є основними покупцями Лабубу.