На Прикарпатті розшукують Владислава Драгомирецького. ФОТО

Правоохоронці та рідні розшукують Драгомирецького Владислава, жителя села Старі Богородчани Івано-Франківської області, який зник 8 червня 2025 року.

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За попередньою інформацією, того дня чоловік пішов з дому без телефону та документів, пише Ратуша.

При собі мав рюкзак, спальний мішок і палатку синього кольору. Ймовірно, міг перебувати в районі річки Бистриця Солотвинська.

Родичі закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Владислава, негайно повідомити за телефонами: 096 782 60 58 і 068 22 34 292.

Будь-які відомості можуть стати важливими для встановлення місця перебування зниклого.