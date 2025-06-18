На Івано-Франківщині розпочався новий сезон екскурсій для батьків Героїв

У межах обласного проєкту «Турбота про родину Героя» стартував новий сезон одноденних екскурсій Прикарпаттям для батьків наших Героїв.

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Перша цьогорічна мандрівка — «Знайомство з Опіллям» — об’єднала 18 учасників у пізнавальній поїздці до Бурштина.

Вони побувають в музеї «Берегиня», на Бурштинському морі, козиній фермі, де виготовляють авторські сири, матимуть змогу покататися верхи і прогулятися до Біблійного саду над Дністром.

Завершенням подорожі стане відвідання Центру збереження екосистем Західного Поділля — унікального природного об’єкта з рідкісною флорою та фауною.