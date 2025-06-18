Нема нічого крутішого, аніж захищати своє і знищувати ворога, – воїн з Франківська Денис Більчак. ФОТО

Захиснику України Денису Більчаку 25 років, народився і проживає в Івано-Франківську. Зараз воїн проходить реабілітацію після поранення і готується повернутися на передову.

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Денис переконаний, що все життя – це боротьба. Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо.

«Мабуть, найбільше – за любов, саме тому я так часто відстоював справедливість. Компанії, небезпечні ситуації – все це було у моєму житті постійно. Дуже пощастило з моєю бабусею, яка виховувала і постійно молилась. Бувало, що мені телефонувала і казала, щоб я йшов додому, як щось наперед відчуваючи. Я її слухав, а потім дізнавався, що після того там були бійки і негативні наслідки для учасників. Тому я дуже їй вдячний за постійну опіку наді мною і духовне наставництво. Пам’ятаю, як після поранення на позиції, на третій день, коли я сидів і нічого не їв, то зателефонував саме бабці і просив, щоб молилась. За дві години нам сказали, що ми можемо виходити. Пішки після поранення я пройшов до стабілізаційного госпіталю», – говорить Денис Більчак.

Все життя захоплювався спортом, хотівши загартувати себе духовно.

«Дитинство проходило класно. Я мав на меті здобути авторитет, щоб моє слово було твердим», – каже військовий.

Позивний у Дениса – Повар.

«Бо я всім своїм рідним і друзям розказував, що служу у роті польових кухарів, щоб за мене не хвилювались. Тільки моя дружина знала, що я на передовій і служу у військах піхотної розвідки», – пояснює захисник України.

У Дениса – маленький 3-річний син, а зовсім нещодавно, наприкінці квітня, у нього народилась донечка.

«Мобілізувався 3 грудня 2024 року. Приїхав у Лисець. Був страх невідомого, але пригадував собі правило, що дорога виникає під ногами того, хто йде… Чим більший супротив, тим у правильнішому напрямку ти рухаєшся. Я впертий і часто вигризаю це життя. Тому війна була для мене випробуванням, але насправді це дуже тяжко і не кожен готовий його пройти. Я потрапив у Національну гвардію, проявляв постійну ініціативу, багато вчився і старався».

До мобілізації допомагав волонтерам.

«На війні зараз не вистачає молоді. Моє послання хлопцям, які бояться: нема нічого крутішого, аніж піти воювати, щоб захищати своє і знищувати ворога. Життя – це гра. Важливо зараз кожному готуватись до війни і проходити вишкіл, щоб розуміти з чим ти стикнешся. Мені було там так страшно, як ніколи до того у житті. Але ти мусиш цього позбутись, а не сісти і плакати. Ти маєш перемогти», – говорить Денис.

Поранення захисник України отримав на Покровському напрямку, який підконтрольний здебільшого окупантам.

У Дениса прострілений живіт. Осколок мав у нозі, а також у руці, який власне йому і витягнули у хірургічному відділенні ЦМКЛ. Операцію проводив завідувач, заслужений лікар України Анатолій Богуш.

«У Дениса осколкове поранення не було тяжким, оскільки не задіяні ні судини, ні нервові закінчення. Функція руки відновлена. До операції були виражені болі в плечі, рана тривалий час не заживала, тому осколок розміром 1,5 см підлягав видаленню. Інакше запальний процес міг поширитись на всю верхню кінцівку», – розповідає Анатолій Богуш.

Операцію Денису здійснювали за допомогою спеціального рентген-апарату.

Анатолій Богуш пояснює: «Інколи рубець чи рана знаходяться в одному місці, а сам осколок в протележному. Тому потрібна апаратура для моніторингу його видалення».

Орієнтовно 150 військових щороку лікують у хірургічному відділенні і не тільки з осколковими, але й різного роду пораненнями, контузіями, мінновибуховими травмами та патологіями.

«Кожного разу військових ми обстежуємо на наявність осколків. Якщо вони впливають на функцію кінцівок, або є якась небезпека, тоді їх видаляємо. Дрібні осколки, якщо немає явищ запального процесу, то залишаємо. Для ефективного лікування нам потрібна якісна діагностика», – говорить Анатолій Богуш.

Незабаром після реабілітації Денис повернеться на військову службу. Сьогодні він носить з собою вервичку, образок від бабці, який бу в з ним під час його поранення і вірить в Божу опіку і провід.