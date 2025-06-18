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Важливі зміни у Міграційній службі Івано-Франківщини: що потрібно знати?

Автор: Оксана Марушкевич
18/06/2025 19:02
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Вже з липня Міграційна служба Івано-Франківської області перестає існувати, а її функції передаються новому Західному міжрегіональному управлінню ДМС.

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Ці зміни – частина загальноукраїнської реформи, яка має зробити роботу Міграційної служби ефективнішою. Нове Західне міжрегіональне управління ДМС буде обслуговувати одразу дві області: Івано-Франківську та Львівську, пише Бліц-Інфо

В УДМС запевняють: у перехідний період процес надання адміністративних послуг не зупинятимуть. Відтак, оформлення паспортів громадянина України (як національного, так і для виїзду за кордон), посвідок на тимчасове чи постійне проживання в Україні (для іноземців), а також вклеювання фотографій у паспорт-книжечку при досягненні 25- та 45-річного віку відбуватимуться у звичному режимі.

Втім, можливість зареєструватися на сайті ДМС в електронну чергу  зберігається до кінця червня. Це означає, що включно до 28 червня за наявності запису про реєстрацію в електронній черзі ви гарантовано зможете отримати адміністративну послугу з оформлення паспортних документів в обраному територіальному підрозділі УДМС в Івано-Франківській області у визначений день і час.

Якщо ви не зареєструвалися в електронній черзі, це не є проблемою. У кожному територіальному підрозділі здійснюється обслуговування громадян почергово в день візиту.

Для уникнення можливих непорозумінь технічного характеру, прикарпатців закликають оплачувати за адміністративні послуги безпосередньо в терміналах, розташованих у територіальних підрозділах УДМС в Івано-Франківській області.

Західне міжрегіональне управління ДМС прогнозовано розпочне свою повноцінну діяльність з початку липня. 

Також нагадуємо, що за виготовленням паспортів можна звернутись до місцевого ЦНАПу. 