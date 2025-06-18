Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження щодо зникнення малолітнього Кирила

“На Прикарпатті тривають інтенсивні пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який зник 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця, що на Коломийщині. Хлопчик має розлади аутичного спектру та не розмовляє. Це значно ускладнює пошукові заходи.

До пошукової операції залучено понад 300 осіб – поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, волонтери. Працює спецтехніка, задіяні кінологи, водолази, використовуються безпілотні літальні апарати”, – йдеться у дописі.