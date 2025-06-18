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Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження щодо зникнення малолітнього Кирила

Автор: Оксана Марушкевич
18/06/2025 19:32
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Вже добу тривають масштабні пошуки малолітнього Кирила Боднарука з Коломийщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

“На Прикарпатті тривають інтенсивні пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який зник 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця, що на Коломийщині. Хлопчик має розлади аутичного спектру та не розмовляє. Це значно ускладнює пошукові заходи.

До пошукової операції залучено понад 300 осіб – поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, волонтери. Працює спецтехніка, задіяні кінологи, водолази, використовуються безпілотні літальні апарати”, – йдеться у дописі.

Пошукові групи постійно розширюють зону обстеження.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти зниклий».

Правоохоронці закликають усіх громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією щодо можливого місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити на спецлінію 102 або за номерами:

-067 497 17 87

-097 983 21 32

-067 336 27 75

– 066 989 75 15