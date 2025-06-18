Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження щодо зникнення малолітнього Кирила

Вже добу тривають масштабні пошуки малолітнього Кирила Боднарука з Коломийщини.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області
“На Прикарпатті тривають інтенсивні пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який зник 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця, що на Коломийщині. Хлопчик має розлади аутичного спектру та не розмовляє. Це значно ускладнює пошукові заходи.
До пошукової операції залучено понад 300 осіб – поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, волонтери. Працює спецтехніка, задіяні кінологи, водолази, використовуються безпілотні літальні апарати”, – йдеться у дописі.
Пошукові групи постійно розширюють зону обстеження.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти зниклий».
Правоохоронці закликають усіх громадян, які можуть володіти будь-якою інформацією щодо можливого місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити на спецлінію 102 або за номерами:
-067 497 17 87
-097 983 21 32
-067 336 27 75
– 066 989 75 15