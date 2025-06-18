Остання криївка УПА: на Яремчанщині бережуть пам’ять про повстанців

У скелі в урочищі Дора Яремчанської міськради була захована одна з останніх криївок Української повстанської армії.

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Тут у грудні 1952 року загинули троє повстанців: Василь Орфенюк (Чорноморець), Юрко Струк (Гора) та Микола Дудзяний (Чорноус), коли їхній сховок оточили війська НКВС. У 2021 році, неподалік від того місця, де була справжня криївка, створили музей-криївку, пише КУРС.

Головна спеціалістка відділу туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому Яремчанської міськради Марія Андрійків розповідає, що відновлена криївка майже удвічі більша від справжньої, але повністю передає побут упівців.

Експонати для музею збирали всією громадою. Тут є одяг, книжки, старі світлини, лампи і навіть друкарська машинка. Криївку копали так, щоб через неї проходила вода.

«Оскільки вони майже не виходили з цього приміщення, то там постійно мали собі воду», – розповідає Марія Андрійків. У куті змонтований примус, на якому повстанці готували їжу.

«Але вони не готували постійно, щоб хтось не побачив дим. Готували, тільки коли було або хмарно, або туман, або вночі, коли не було видно. А так переважно хтось з родичів готував, і десь під якимось кущиком їм ставили їжу, а хлопці собі забирали», – розповідає Марія Андрійків.

Загалом у Дорі було 11 криївок. Відтворили ту, яка залишалася нерозсекреченою найдовше. Цікаво, що справжня криївка була в самій скалі.

«В скалі робили собі таке віконечко, щоб все звідти бачити навкруги. Нікому навіть не спадало на думку, що тут можуть бути повстанці», – каже Марія Андрійків.

Та у грудні 1952 року енкавеесівці таки викрили сховок і вбили трьох повстанців – Василя Орфенюка на псевдо Чорноморець, Юрка Струка на псевдо Гора та Миколу Дудзяного на псевдо Чорноус.

«Полювали на цих хлопців літо, починаючи з весни. Бо вони зимою не виходили, аби не було слідів. Але все ж таки їх здали зрадники. Їх оточили, але вони не здалися, відбивалися. На жаль, їх було вбито», – розповіла Марія Андрійків.

Відтворити останню криївку на Яремчанщині вдалося завдяки проєкту «Повернення в минуле» у межах обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування.

За словами першого заступника міського голови Яремча Романа Якубовського, на облаштування криївки витратили майже пів мільйона гривень: 250 тис. грн виділила обласна рада та 236 тис. грн – міська рада.

Він розповідає, що у 2021 році, коли відновили криївку, планували створити маршрут місцями слави Української повстанської армії на території Яремчанської громади. Це не тільки криївки, але й місця боїв упівців з поневолювачами.

«Після повномасштабного вторгнення відновлення маршруту призупинилося. Вже після нашої перемоги ми обов’язково продовжимо цю роботу», – каже Роман Якубовський.

Криївка у Дорі відкрита для туристів. Особливо людно тут на Покрови Пресвятої Богородиці.