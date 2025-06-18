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Львів’янку засудили на п’ять років і три місяці ув’язнення за пограбування магазинів на Франківщині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Львів’янку засудили на п’ять років і три місяці ув’язнення за пограбування магазинів на Франківщині

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 20:40
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41-річну жительку Львова засудили на п’ять років і три місяці увʼязнення за крадіжки. Вона упродовж березня 2025 року пограбувала магазини в Долині.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної прокуратури.

“У суді довели, що зловмисниця, бувши раніше судимою за вчинення корисливого злочину, діючи умисно, в умовах воєнного стану протягом березня 2025 року скоїла ряд крадіжок чужого майна (товару) з магазинів, розташованих на території міста Долина, чим спричинила потерпілим шкоду на загальну суму майже 30 тисяч гривень”, — йдеться у дописі.

Жінка викрадене майно здавала в ломбарди, а гроші використовувала для власних потреб.

Суд ухвалив вирок за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка чужого майна, вчинена повторно в умовах воєнного стану.