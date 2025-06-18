У Калуші активізувались квіткові злодії

У Калуші вандали постійно викрадають квіти, декоративні кущі і дерева із клумб.
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Про це повідомили у Калуській міській раді.
“Кілька років за озеленення у місті відповідає дільниця з озеленення КП «Калушавтодор». У відновлених теплицях вирощують десятки видів квітів, декоративних кущів і дерев, які потім висаджують на клумбах у місцях загального користування. Щороку око калушан тішать нові композиції, зелені насадження на клумбах і вулицях. Начальниці дільниці озеленення КП «Калушавтодор» Анні Бігун щосезону доводиться вести і прикрий облік вкрадених рослин. Приміром, від початку травня цього року відомо про сотні вирваних, викопаних, понищених квітів, кущів і дерев”,- кажуть у міській раді.
У мерії також навели нещодавні приклади «ґаздування» злодіїв на калуських клумбах:
- – «Трикутник» на перехресті вул. вул. Львівської та Івано-Франківської: із висаджених 40 ящиків лаванди (200 саджанців) залишилось зо два десятки рослин.
- – Конструкції вертикального озеленення (пр. Лесі Українки — вул. Героїв України): викрали 12 ампельних пеларгоній і сім сульфіній.
- – Проспект Лесі Українки (біля центральної пошти): із клумб зникли 35 саджанців спіреї японської.
- – Бульвар Незалежності: украли 15 бегоній семперфлоренс.
- – Проспект Лесі Українки: насаджено 12 гібіскусів замість раніше украдених.
- – Арабатки на пл. Героїв: зникли 12 рослин кизильника грунтопокрівного.
- – На озері по вул. М. Грушевського — масові крадіжки: 25 саджанців спіреї японської, 9 саджанців спіреї Вангутта, 5 кущів барбарису Тунберга, 7 кущів барбарису лимонного, зникли майже всі хризантеми бордюрні.
- – «Трикутник» на вул. Володимира Великого: немає двох гортензій і стільки ж лаванд.
- – Біля пам’ятника Р. Шухевичу, на вул. Підвальній: вирвали 16 клубневих георгін.
- – Габіони на вул. Героїв України: із 21-го саджанця барвінку строкатого залишився один.
- – Окрема розмова — троянди. Чотири кущі вкрали з клумби на пл. Героїв (біля флагштока), ще кілька кущів зникли із бульвару Незалежності. Ці квіти Калушу подарували представники із міста-побратима Новогродівки (Донецька область).
Постійно потерпають від крадіжок парапетні композиції на перехрестях міста. Без міри виривають і чорнобривці.
Комунальники завбачливо висівають велику кількість цих квітів, щоб потім мати чим «латати» понівечені клумби.
Повторно насаджують на місці вкрадених й інші рослини. Робота у теплицях не вщухає, практично цілий рік.
Про крадіжки квітів неодноразово повідомляли правоохоронців, і робитимуть це надалі.