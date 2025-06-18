Іванофранківця засудили за повторний продаж наркотиків

Мешканця Івано-Франківська засудили до шести років ув’язнення за продаж наркотиків.

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Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, суд виніс вирок 39-річному жителю за незаконний збут психотропної речовини (амфетаміну), вчинений повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

Іванофранківцю призначили покарання — шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді довели, що чоловік, раніше неодноразово судимий за скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків, повторно вчинив незаконний збут амфетаміну.