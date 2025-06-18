Прикарпатські поліцейські розшукують 5-річного прикарпатця, який заблукав у лісі. ФОТО

Поліцейські розшукують 5-річного Кирила Боднарука із села Трійця, що на Івано-Франківщині.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області.

Надвечір 17 червня хлопчик з матір’ю був у лісі, загубився й не повернувся додому. У дитини — розлад аутичного спектра. Він не розмовляє.

Прикмети Кирила Боднарука

Зріст хлопчика — 105 сантиметрів, худорлявої тілобудови. Волосся — коротке, світло-русяве. Він був одягнений у зелені штани та светр рожевого кольору з капюшоном.

Дитину шукають рятувальники, поліцейські та місцеві жителі.

Повідомити інформацію про зниклого Кирила Боднарука можна на лінію 102 або за телефонами відділу ювенальної превенції поліції в Івано-Франківській області: 067 497 17 87, 097 983 21 32, 067 336 27 75, 066 989 75 15.