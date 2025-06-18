У селі на Франківщині місцеві жителі відремонтували кілометр дороги. ФОТО

У селі Голинь Калуської громади місцеві жителі самостійно залатали ями на одному кілометрі дороги. Гроші на матеріали для роботи здавали самі. Також до збору долучилися люди із сусіднього села Кадобна.

Як відбувався ремонт і чому жителі взялися за нього самі — у матеріалі Суспільного.

У селі Голинь залатали 130 ям на дорозі. Суспільне Івано-Франківськ

14 червня люди латали дорогу, що веде до сусіднього села Кадобна, розповідає місцевий житель Святослав Гелик.

Святослав Гелик. Суспільне Івано-Франківськ

Він також долучився до ремонту. Каже: працює уже другі вихідні поспіль.

“Люди зібрали гроші, поїхали, купили асфальт, смолу, щебінь і ремонтували. Вже багато років немає тут ремонту дороги, багато ям, то вже трішки набридло те все об’їжджати. Залатали дуже глибоку яму під мостом, бо там дійсно можна було загубити колеса. Робота нетяжка. Головне, щоб було бажання ставати й робити, аби були охочі”, — говорить Святослав Гелик.

Роботу організував житель села Голинь Іван Мазурик, який є також депутатом Калуської міської ради.

Він каже: аби залатати один кілометр дороги — 130 ямок — витратили на матеріали 27 тисяч гривень. Гроші донатили люди із сіл Голинь та Кадобна. Інструменти для роботи — теж місцевих жителів.

Жителі Голиня латають дорогу, 14 червня. Суспільне Івано-Франківськ

Жителька Голиня Євгенія Саганюк говорить, що ремонтом доріг має займатися держава: “Але якщо держава не дає на це кошти, не враховує ці моменти… Людям дійсно потрібна дорога, тому що вони потім витрачають дуже багато грошей на те, щоб зремонтувати свої автівки. І тому вже люди зібралися і самі це роблять”.

Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства Калуської міськради Тараса Фіцака, дорога, яку ремонтують люди, — обласного значення і належить державному підприємству “Дороги Прикарпаття”.

Заступник директора цієї компанії Роман Сілецький каже: востаннє її ремонт робили у 2021 році. Під час воєнного стану в підприємства немає грошей на масштабні роботи, тому на Івано-Франківщині у різних районах є випадки, коли люди самі ремонтують дороги.

Дорога, яку ремонтують жителі Голиня. Суспільне Івано-Франківськ

“Дорога Голинь — Кадобна робилася місцями в самій Кадобній. Там були ділянки — асфальтобетон ще до війни, а зараз фінансування призупинене. Усі гроші з державного фонду передані в резервний і фінансування під час війни практично відсутнє. Не тільки в нашій області, в інших регіонах люди виходять, якось рятуються самі. Ну, такий час, війна в державі”, — говорить Роман Сілецький.

Начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міськради Тарас Фіцак каже: у 2024 році у селі Мислів Калуської громади підприємство “Дороги Прикарпаття” прогрейдерувало три кілометри дороги, а у селі Тужилів ремонтували шлях місцеві жителі.

На ремонт дороги в селі Голинь люди складалися грішми. Суспільне Івано-Франківськ

“Минулого року в Тужилові підсипали щебенем, гравієм дорогу обласного значення. Тоді староста ініціював цю роботу. На території Тужилова є кар’єр — займаються переробленням щебеню. І це підприємство їм дало кілька машин щебеню. І люди ним підсипали ями, які були на дорозі. Там не було асфальту. Вони грейдером спрофілювали дорогу і підсипали ці ями”, — розповів Тарас Фіцак.

За словами Івана Мазурика, жителі села Голинь планують зробити ямковий ремонт ще одного кілометра дороги 21 червня. Цей відрізок — у кращому стані, ніж той, що вже відремонтували. Наразі, каже, залишилося грошей ще на 40 мішків холодного асфальту.