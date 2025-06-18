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Сім танків, майже 40 артсистем та 1040 солдат: Генштаб оприлюднив втрати рф
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сім танків, майже 40 артсистем та 1040 солдат: Генштаб оприлюднив втрати рф

Автор: Олег Мамчур
18/06/2025 07:55
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1040 своїх військових, 7 танків та 37 артилерійських систем.

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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, пише Правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1007160 (+1040) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10947 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)
  • артилерійських систем ‒ 29265 (+37)
  • РСЗВ ‒ 1420 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1187 (0)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184)
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+23)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137)
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (0)

Дані уточнюються…