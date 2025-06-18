Сім танків, майже 40 артсистем та 1040 солдат: Генштаб оприлюднив втрати рф

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1040 своїх військових, 7 танків та 37 артилерійських систем.

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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, пише Правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1007160 (+1040) осіб ліквідовано

1007160 (+1040) осіб ліквідовано танків ‒ 10947 (+7)

10947 (+7) бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31)

22845 (+31) артилерійських систем ‒ 29265 (+37)

29265 (+37) РСЗВ ‒ 1420 (+1)

1420 (+1) засоби ППО ‒ 1187 (0)

1187 (0) літаків ‒ 416 (0)

416 (0) гелікоптерів ‒ 337 (0)

337 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41165 (+184)

41165 (+184) крилаті ракети ‒ 3369 (+23)

3369 (+23) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52312 (+137)

52312 (+137) спеціальна техніка ‒ 3916 (0)

Дані уточнюються…