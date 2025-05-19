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“Дію” планують виокремити в окрему державну компанію, – Федоров
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Дію” планують виокремити в окрему державну компанію, – Федоров

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 10:19
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Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи “Дія” та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO (публічного розміщення акцій на біржі).

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day, передає Економічна правда.

За словами міністра монетизація “Дії” розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

“Щомісяця через “Дію” онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити”, – зазначив Федоров.

Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням “Дії” в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.

“Ми будемо поступово відокремлювати “Дію” в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися (йдеться, ймовірно, про підготовку до IPO – публічного розміщення акцій на біржі — ЕП). Тобто „Дія” стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою”, — сказав міністр.