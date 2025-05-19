Відчути Середньовіччя на дотик. На Івано-Франківщині пройде фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”

25 травня в селі Крилос відбудеться фестиваль «Ремісничий двір давнього Галича». Захід проходитиме на території Музею історії Галича. В програмі – майстер-класи, живі реконструкції середньовічного побуту, фольклорна музика і танці епохи.

Про це повідомляє Володимир Олійник, керівник національного заповідника “Давній Галич”.

Фестиваль організовує Національний заповідник «Давній Галич» у співпраці з місцевими ремісниками та громадськими організаціями. Мета події — показати побут і культуру Галицько-Волинського князівства.

Відвідувачі зможуть побачити, як працюють майстри гончарства, ковальства, ткацтва, різьблення та виготовлення прикрас. Також відбудуться реконструкції середньовічного життя — костюмів, обладунків і побуту.

На фестивалі звучатиме фольклорна музика, відбуватимуться танці епохи, діятиме відтворений середньовічний ринок. Охочі зможуть скуштувати страви, приготовані за старовинними рецептами.

Фестиваль триватиме з 11:00 до 18:00. Вхід вільний. Організатори запрошують усіх охочих — і дорослих, і дітей — зануритися в атмосферу давньої історії та відчути Середньовіччя на дотик.